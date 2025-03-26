Дефицит бюджета РФ в 2025 г. по-прежнему ожидается на уровне 0,5% ВВП - Силуанов

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит бюджета РФ в 2025 году по-прежнему ожидается на уровне 0,5% ВВП. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия-24» министр финансов Антон Силуанов.

«В этом году дефицит (бюджета) по планам значительно меньше, чем в прошлом. Напомню, цифры это — 1,7% ВВП — прошлый год. 0,5% ВВП — в текущем году. Ну, видим, что в течение года у нас есть изменения, определенные (отклонения) от наших прогнозных данных. Нефть чуть-чуть отличается, чуть пониже, курс покрепче», — сказал Силуанов.