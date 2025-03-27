ЕС не намерен менять санкционный режим против РФ и разрешать подключение к SWIFT — Euractiv

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в ближайшем будущем не намерен вносить изменения в санкционный режим против России, а также разрешать подключение российских банков к системе SWIFT, что может осложнить выполнение договоренностей, достигнутых РФ и США в результате консультаций в Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

По его данным, американской администрации потребуется согласие Брюсселя, чтобы отменить любые антироссийские санкции с целью запустить работу соглашения о прекращении огня в Черном море, а добиться его может быть затруднительно. «Все пока что анализируют, что это значит или может значить. Но на данный момент это заявление [о договоренностях РФ и США], к которому мы не имеем никакого отношения. До следующего продления санкций (в июле 2025 года — прим. ТАСС) ничего не изменится, и мы работаем над тем, чтобы ничего не изменилось, потому что не изменилась ни сама Россия, ни ее цели», — сказал порталу неназванный дипломат ЕС. Представитель Еврокомиссии уточнил, что основным предлогом для пересмотра санкционного режима ЕС по-прежнему считает прекращение специальной военной операции на Украине и полный вывод российских войск с территорий, которые Запад считает украинскими.

Euractiv напоминает, что поскольку система SWIFT базируется в Бельгии, она подпадает под европейские правила и законодательство ЕС о санкциях. «SWIFT не сможет подключить российские банки, пока ЕС не изменит санкционное законодательство», — отметил старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и политики безопасности Янис Клюге. Он добавил, что в теории какое-либо государство ЕС, в частности, Венгрия, может попытаться заблокировать продление санкций в июле, если российские банки не будут переподключены к SWIFT. Эксперт при этом считает, что Вашингтон не сможет принудить Брюссель и SWIFT к подключению российских банков. «[Президент США Дональд] Трамп теоретически может попытаться оказать давление на SWIFT, что существенно осложнит им жизнь, но она [система] не сможет пойти против правил ЕС», — считает Клюге.

Как пишет портал, Вашингтон может попытаться прибегнуть к обходному пути для осуществления операций с российскими банками, который не потребовал бы их подключения к SWIFT. Аналитики считают, что США могут открыть под американской юрисдикцией отдельные счета для банков РФ, однако, по их словам, это было бы «обременительно, утомительно и медленно».