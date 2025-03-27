Путин наградил Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
15:00 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты.
«Хочу вас проинформировать, вчера указом президента РФ за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу Татьяна Михайловна Москалькова награждена орденом „За заслуги перед Отечеством“ четвертой степени», — сказала Матвиенко.
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