Путин наградил Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты.

«Хочу вас проинформировать, вчера указом президента РФ за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу Татьяна Михайловна Москалькова награждена орденом „За заслуги перед Отечеством“ четвертой степени», — сказала Матвиенко.