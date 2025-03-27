США намерены значительно усилить военное присутствие в Арктике — советник президента РФ
16:12 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты планируют значительно усилить свое военное присутствие в Арктике. Об этом сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению Международного арктического форума Антон Кобяков.
«В настоящее время, помимо действующих на территории базы систем раннего обнаружения баллистических ракет и станций управления разведывательными спутниками, на ней активно создается аэродромная инфраструктура для самолетов, способных нести ядерное и высокоточное оружие. [Это] ярко свидетельствует о намерениях США значительно усилить военное присутствие в регионе и превратить Арктику в театр своих стратегических операций», — сказал он.
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