США намерены значительно усилить военное присутствие в Арктике — советник президента РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты планируют значительно усилить свое военное присутствие в Арктике. Об этом сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению Международного арктического форума Антон Кобяков.

«В настоящее время, помимо действующих на территории базы систем раннего обнаружения баллистических ракет и станций управления разведывательными спутниками, на ней активно создается аэродромная инфраструктура для самолетов, способных нести ядерное и высокоточное оружие. [Это] ярко свидетельствует о намерениях США значительно усилить военное присутствие в регионе и превратить Арктику в театр своих стратегических операций», — сказал он.