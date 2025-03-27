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Кандидат в президенты Польши предложил арестовывать на границе германских полицейских

16:32 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат на пост президента Польши от правой партии «Конфедерация» Славомир Ментцен предложил арестовывать германских полицейских, возвращающих на польскую территорию нелегальных мигрантов по программе реадмиссии.

«Немцы подбрасывают нам нелегальных мигрантов и это надо остановить как можно скорее. Польская полиция должна арестовывать германских полицейских, реквизировать их автомобили и отсылать мигрантов [обратно] в Германию», — сказал Ментцен в эфире телеканала Polsat.

«Немцы временами информируют [о реадмиссии] по электронной почте польскую пограничную охрану, приезжают их машины и подбрасывают нелегальных мигрантов, а наши службы даже не успевают отреагировать, — пояснил политик. — Германия вернула пограничный контроль, поэтому Польша должна сделать то же самое».

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