Украина по новому соглашению с США будет должна более $120 млрд — СМИ
13:32 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый проект соглашения Украины с США по полезным ископаемым требует от Киева компенсировать всю оказанную помощь, размер которой может превышать $120 млрд. Об этом сообщает газета «Европейская правда» со ссылкой на копию документа в своем распоряжении.
Речь идет как о военной, так и о финансовой и гуманитарной помощи, переданной Украине с февраля 2022 года. В документе указывается, что конкретный ее размер еще предстоит определить, однако газета со ссылкой на подсчеты экспертов отмечает, что речь идет о сумме не менее $114 млрд, а по некоторым оценкам, до $120 млрд и более. При этом возвращенные Киевом деньги будут зачисляться в контролируемый США фонд по восстановлению Украины и будут считаться взносом США в этот фонд.
В то же время Украина обязуется также делать взносы в этот фонд. Согласно документу, на эти цели должны направляться 50% всех доходов бюджета Украины от лицензионных платежей и природной ренты, получаемой при добыче полезных ископаемых и разработке месторождений — как действующих, так и новых, а также 50% доходов бюджета от реализации инфраструктурных проектов.
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