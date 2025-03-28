Украина по новому соглашению с США будет должна более $120 млрд — СМИ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый проект соглашения Украины с США по полезным ископаемым требует от Киева компенсировать всю оказанную помощь, размер которой может превышать $120 млрд. Об этом сообщает газета «Европейская правда» со ссылкой на копию документа в своем распоряжении.

Речь идет как о военной, так и о финансовой и гуманитарной помощи, переданной Украине с февраля 2022 года. В документе указывается, что конкретный ее размер еще предстоит определить, однако газета со ссылкой на подсчеты экспертов отмечает, что речь идет о сумме не менее $114 млрд, а по некоторым оценкам, до $120 млрд и более. При этом возвращенные Киевом деньги будут зачисляться в контролируемый США фонд по восстановлению Украины и будут считаться взносом США в этот фонд.

В то же время Украина обязуется также делать взносы в этот фонд. Согласно документу, на эти цели должны направляться 50% всех доходов бюджета Украины от лицензионных платежей и природной ренты, получаемой при добыче полезных ископаемых и разработке месторождений — как действующих, так и новых, а также 50% доходов бюджета от реализации инфраструктурных проектов.