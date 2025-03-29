0
0
0
НОВОСТИ

Шведский журналист арестован в Турции по обвинениям в терроризме и оскорблении президента

10:00 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Анкаре постановил арестовать шведского журналиста Кая Йоакима Медина по делу о терроризме и оскорблении президента Турции. Как сообщила газета Sabah, репортер ранее был задержан в Стамбуле, куда приехал освещать акции протеста в связи с арестом мэра этого мегаполиса Экрема Имамоглу.

Нынешнее задержание и арест шведского журналиста связаны с расследованием, которое ведет Генпрокуратура Анкары с января 2023 года. Оно касается акции членов и сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана в Стокгольме перед зданием мэрии. 11 января 2023 года они выставили там манекен, изображающий турецкого президента Тайипа Эрдогана, и инсценировали его «повешение».

В рамках расследования были установлены 15 подозреваемых в организации и непосредственной реализации этой акции, освещении ее в СМИ или контактах с инициаторами. В числе подозреваемых был и Медин. После нынешнего въезда в Турцию его задержала полиция.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 29.03.2025
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс. — ТВ
0
102
09:00 29.03.2025
Администрация Трампа требует контроля над экономикой Украины — WSJ
0
172
08:50 29.03.2025
Группировка ВСУ в Курской области в критической ситуации — Алаудинов
0
205
08:40 29.03.2025
Соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово — Вэнс
0
204
08:30 29.03.2025
Силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА над Белгородской областью
0
200
23:00 28.03.2025
На одной из улиц Ньюкасла найдены разбросанными конфиденциальные военные документы -СМИ
0
1023
22:30 28.03.2025
Вэнс: Дания за последние 20 лет не смогла ничего сделать в некоторых случаях в отношении Гренландии
0
968
21:10 28.03.2025
Трамп о ситуации с переговорами по Украине: Есть прогресс, но между сторонами много недоброжелательности
0
1225
19:45 28.03.2025
Импорт сельхозпродукции из Украины в ЕС с июня может быть сокращен - СМИ
0
1195
19:10 28.03.2025
Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузской автономии Молдавии на 20 суток
0
1191

Возврат к списку