Шведский журналист арестован в Турции по обвинениям в терроризме и оскорблении президента
10:00 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в Анкаре постановил арестовать шведского журналиста Кая Йоакима Медина по делу о терроризме и оскорблении президента Турции. Как сообщила газета Sabah, репортер ранее был задержан в Стамбуле, куда приехал освещать акции протеста в связи с арестом мэра этого мегаполиса Экрема Имамоглу.
Нынешнее задержание и арест шведского журналиста связаны с расследованием, которое ведет Генпрокуратура Анкары с января 2023 года. Оно касается акции членов и сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана в Стокгольме перед зданием мэрии. 11 января 2023 года они выставили там манекен, изображающий турецкого президента Тайипа Эрдогана, и инсценировали его «повешение».
В рамках расследования были установлены 15 подозреваемых в организации и непосредственной реализации этой акции, освещении ее в СМИ или контактах с инициаторами. В числе подозреваемых был и Медин. После нынешнего въезда в Турцию его задержала полиция.
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