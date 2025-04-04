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Рубио не требовал на встрече НАТО повысить оборонные расходы до 5% ВВП — глава МИД Польши

15:32 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио на заседании министров иностранных дел НАТО не поднимал тему повышения оборонных расходов участниками альянса до 5% ВВП, несмотря на данное накануне обещание сделать это. Об этом заявил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Я не слышал заявления о 5% в зале заседаний, там это не прозвучало», — сказал Сикорский на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info. Министр подчеркнул, что страны альянса удвоили свои расходы на оборону с момента начала первого президентского срока Дональда Трампа в 2016 году. По подсчетам польского МИД, при достижении всеми странами НАТО уровня военных расходов в 3,5%, соответствующего показателям США, их совокупный прирост составит $450 млрд в годовом отношении.

Накануне перед началом заседания глав МИД НАТО Рубио заявил о намерении потребовать от каждой страны — участницы альянса увеличить военные расходы до 5% ВВП.

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