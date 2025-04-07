Замглавы Еврокомиссии пригрозил американским компаниям лишением европейских госзакупок

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз может лишить американские компании заказов в рамках государственных закупок в ответ на введение пошлин. Об этом заявил Стефан Сежурне, заместитель главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, который курирует промышленную стратегию Евросоюза.

«Мы [в ЕС] могли бы решить полностью отказаться от американских компаний в госзакупках», — сказал Сежурне в интервью France Inter. Замглавы Еврокомиссии отметил, что «нужно оценить, в каких секторах и почему» ЕС может к этому прибегнуть. При этом еврокомиссар признал, что Брюссель не сможет отказаться от ряда услуг американских компаний, например, цифровых технологий, потому что в этой области «нет других вариантов». Пока такие меры «находятся на рассмотрении и обсуждении с администрацией США».

«Пользуясь словами [президента США] Дональда Трампа, у нас тоже есть карты [на руках], у нас есть способы давления на США. Их нужно использовать во время переговоров», — подчеркнул Сежурне. По его словам, прекращение сотрудничества по госзакупкам «больно ударит» по американским компаниям.

По данным агентства Reuters, ЕК в понедельник предложит список американских товаров для обложения дополнительными пошлинами в ответ на введенные Вашингтоном тарифы на сталь и алюминий из ЕС. В него войдут мясо, зерновые, вино, древесина, одежда, а также пылесосы, жевательная резинка, зубная нить, туалетная бумага и бриллианты. Кроме того, в список может войти американский бурбон, на который ЕК намерена ввести пошлину в размере 50%, на что Трамп пригрозил контрмерой — тарифом 200% на весь европейский алкоголь. В случае одобрения на голосовании в среду, часть ответных мер вступит в силу 15 апреля, а остальные — через месяц.