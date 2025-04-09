Службу занятости надо осовременить под вызовы времени — Мишустин
12:20 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Модернизация деятельности службы занятости необходима для помощи молодежи в строительстве карьеры. На это указал председатель правительства России Михаил Мишустин в обращении к участникам расширенного заседания коллегии Министерства труда и социальной защиты РФ.
«Надо продолжить модернизацию службы занятости, чтобы она отвечала вызовам времени и запросам граждан. Усилить взаимодействие с компаниями и, конечно, с молодежью, — указал он. — Уделите этой теме отдельное внимание».
Премьер-министр пояснил, что от того, как будет выстроена работа в этом направлении, зависит будущая карьера молодого поколения и кадровая обеспеченность российской экономики.
Мишустин напомнил, что с января запущен национальный проект «Кадры», мероприятия которого призваны расширить возможности граждан для самореализации в профессии. «Уже действуют программы бесплатного переобучения, субсидирования найма», — продолжил он.
Кроме того, отметил глава кабмина, компаниям оказывается поддержка по организации рабочих мест для людей с инвалидностью.
Председатель правительства также рассказал о новом национальном проекте, который ставит задачу привлечения на предприятия востребованных специалистов с нужным образованием. «Здесь отдельная роль отводится кадровому прогнозу, который подготовлен при непосредственном участии [Минтруда]», — акцентировал внимание Мишустин. По его словам, кадровый прогноз станет ориентиром при распределении бюджетных мест в колледжах и вузах. «Ежегодно он должен обновляться. Прошу отнестись к этому со всей ответственностью», — заключил премьер.
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