ВСУ 4 раза за сутки атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска в нарушение договоренностей четыре раза за последние сутки наносили удары по объектам российской энергетической инфраструктуры в Курской, Ростовской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«8 апреля в 08:18 мск в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва проводов в пролетах опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО „Россети Центр“ — „Курскэнерго“. Без электроснабжения оставались бытовые потребители с. Большое Солдатское Большесолдатского района. 8 апреля в 13:20 мск в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва проводов в пролетах опор произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО „Россети Центр“ — „Курскэнерго“. Без электроснабжения оставались бытовые потребители сел Камышное и Крупец в Беловском районе», — говорится в сообщении ведомства.

Как добавили в Минобороны РФ, в Запорожской области в результате атаки украинского ударного БПЛА на Ботиевскую ветровую электростанцию повреждена ветроэнергетическая установка, станция снизила рабочую мощность на 3,25 МВт. В Ростовской области в результате атаки украинского БПЛА из-за повреждения провода отключена высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго». Без электроснабжения оставались около 400 бытовых потребителей в Каменском районе.