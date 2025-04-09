Володин заявил о нехватке почти 30% учителей в сельских школах
15:12 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 30% учителей не хватает в российских селах, сейчас школы решают эту задачу через совместительство, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который разрешает осуществлять переподготовку педагогов и повышение их квалификации только в государственных организациях.
«Поглядите, 29% не хватает учителей в сельских школах. Как решается эта задача? Через совместительство. А как через совместительство? Зачастую просто приглашают преподавать человека, который получил через онлайн-курсы свидетельство», — отметил Володин на пленарном заседании.
«А так это может быть вообще человек с улицы. Через объявления такого рода он становится математиком за 14 тыс. рублей. Физиком, преподавателем биологии. У нас с вами нехватка преподавателей математики порядка 33%, где-то 26% не хватает учителей физики. То же самое, стали решать эту проблему через получение соответствующих дипломов в рамках онлайн-курсов, в частных таких школах», — добавил он.
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