ВСУ в нарушение договоренностей шесть раз атаковал энергообъекты РФ
14:00 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киевский режим в нарушение договоренностей за сутки шесть раз атаковал объекты российской энергетики. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики», — сказали в ведомстве.
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