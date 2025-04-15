ВСУ в нарушение договоренностей шесть раз атаковал энергообъекты РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим в нарушение договоренностей за сутки шесть раз атаковал объекты российской энергетики. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики», — сказали в ведомстве.