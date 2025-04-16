Арабские страны отказались подписывать итоговое коммюнике конференции по Судану в Лондоне

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арабские страны отказались подписывать совместное коммюнике по итогам международной конференции по Судану, которая прошла в британской столице во вторник. Об этом сообщила газета The Guardian.

Как отмечается в статье, споры во время форума между Египтом, Саудовской Аравией и ОАЭ по поводу итогового коммюнике стали «серьезной дипломатической неудачей» в усилиях по поиску путей завершения гражданской войны, с момента начала которой к 15 апреля прошло ровно два года.

The Guardian пишет, что не была достигнута, возможно, главная цель конференции — создание контактной группы, которая взяла бы на себя задачу убедить государства Ближнего Востока сосредоточиться на дипломатии, а не поддерживать ту или иную воюющую сторону. Однако, замечает издание, с самого начала однодневного форума стала понятна сложность поиска нейтральных формулировок относительно будущего Судана, под которыми подписались бы представители и Египта, и Саудовской Аравии, и ОАЭ.

В отсутствие общего заявления Великобритания, Франция, Германия, Африканский союз и ЕС опубликовали заявление сопредседателей, пообещав поддерживать «усилия по поиску мирного решения и отвергать любые действия, включая внешнее вмешательство, которые способствуют эскалации напряженности, продлевают или поддерживают боевые действия». Заявление по этому поводу опубликовала и Группа семи.

На конференцию в Лондоне не были приглашены представители основных конфликтующих сторон — Вооруженных сил Судана и противостоящих им Сил быстрого реагирования (СБР). По информации The Guardian, это было сделано для того, чтобы попытаться достичь мира через консенсус между внешними игроками, убедив их оказать влияние на противоборствующие стороны.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временного руководящего органа страны), командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен занимать пост главнокомандующего: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало.