0
0
123
НОВОСТИ

Рада проголосовала за продление военного положения на Украине

11:20 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на 90 дней начиная с 9 мая. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Парламент в 15-й раз за этот созыв одобрил продление <…> военного положения», — написал он в телеграм-канале.

Военное положение будет продлено до 6 августа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 16.04.2025
Соглашение по ресурсам с Украиной может быть подписано на этой неделе — Бессент
0
0
12:00 16.04.2025
ВСУ теряют больше людей, чем им удается набрать — французский генерал
0
21
11:32 16.04.2025
Совфед назначил Коновалова на должность судьи Конституционного суда РФ
0
95
11:05 16.04.2025
Лидеры ХАМАС не рассматривают предложений об отъезде из Газы — член политбюро
0
152
11:00 16.04.2025
США хотят использовать пошлины для изоляции Китая на мировой арене — WSJ
0
161
10:32 16.04.2025
Темпы роста ВВП Китая в январе — марте достигли 5,4% — Госстат КНР
0
210
10:20 16.04.2025
Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3 300 за тройскую унцию
0
223
10:05 16.04.2025
ВС РФ уничтожили группу штурмовиков ВСУ в Сумской области — силовики
0
258
10:00 16.04.2025
Двух горняков спасли после обвала породы на шахте «Садкинская» в Ростовской области
0
238
09:32 16.04.2025
Арабские страны отказались подписывать итоговое коммюнике конференции по Судану в Лондоне
0
316

Возврат к списку