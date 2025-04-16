11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на 90 дней начиная с 9 мая. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Парламент в 15-й раз за этот созыв одобрил продление <…> военного положения», — написал он в телеграм-канале.

Военное положение будет продлено до 6 августа.