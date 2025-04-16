Рада проголосовала за продление военного положения на Украине
11:20 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на 90 дней начиная с 9 мая. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.
«Парламент в 15-й раз за этот созыв одобрил продление <…> военного положения», — написал он в телеграм-канале.
Военное положение будет продлено до 6 августа.
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