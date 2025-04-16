Китаянка Цзюй Вэньцзюнь сохранила звание чемпионки мира по шахматам

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китаянка Цзюй Вэньцзюнь обыграла соотечественницу Тань Чжунъи и сохранила звание чемпионки мира по шахматам. Партии проходили в Шанхае и Чунцине.

Девятая партия матча завершилась вничью, после чего счет в противостоянии стал 6,5:2,5 в пользу Цзюй Вэньцзюнь.

Цзюй Вэньцзюнь 34 года, она является обладательницей шахматной короны с 2018 года.