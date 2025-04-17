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В России почти в 4 раза выросло число приговоров за госизмену в 2024 году

09:05 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число приговоров за госизмену в России в 2024 году выросло почти в четыре раза. Об этом свидетельствует судебная статистика Судебного департамента при Верховном суде.

Если в 2022 году по ст. 275 УК РФ (государственная измена) были осуждены 16 лиц, в 2023-м — 39, то в минувшем году — 145. Двум из них суды назначили пожизненное лишение свободы (в 2023-м — одному). За шпионаж (ст. 276 УК РФ) в России в прошлом году были осуждены 23 лица (в 2023-м — 9). По ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ) — 21 человек (в 2023-м — 9).

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