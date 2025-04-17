Путин подписал указ об упрощенной выдаче водительских прав гражданам Южной Осетии

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане Южной Осетии смогут получить российские водительские права в упрощенном порядке, если у них есть вид на жительство или паспорт РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Гражданам Республики Южная Осетия, имеющим гражданство Российской Федерации или вид на жительство в Российской Федерации, российские национальные водительские удостоверения выдаются на основании действительных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Республики Южная Осетия, в упрощенном порядке (без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств)», — говорится в тексте указа.