Верховный суд приостановил запрет деятельности движения «Талибан»* в России
16:00 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд РФ удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановлении действия запрета на деятельность движения «Талибан»* в России, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Решением Верховного суда Российской Федерации приостановлено действие ранее установленного запрета на деятельность движения „Талибан“, внесенного в единый федеральный список организаций, признанных террористическими», — огласил решение судья.
Заседание прошло в закрытом режиме.
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*Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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