0
0
174
НОВОСТИ

Отмена санкций ЕС против России зависит от его участия в переговорах по Украине — Рубио

12:00 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС должны быть вовлечены в переговоры по урегулированию на Украине, чтобы отмена европейских санкций могла стать частью итогового соглашения о мире, заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам во французском аэропорту Ле-Бурже по итогам переговоров с французскими и британскими властями в Париже.

«Часть санкций против России <…> — санкции, которые ввел ЕС. Мы не можем их отменить, — сказал Рубио. — Поэтому они [страны Евросоюза] должны быть вовлечены [в переговоры], если это [снятие санкций] когда-либо станет частью сделки».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 18.04.2025
Путин передал послание верховному лидеру Ирана — Песков
0
18
13:00 18.04.2025
Зеленский подписал законы о продлении на Украине военного положения и мобилизации
0
45
12:32 18.04.2025
В России находятся до 45% мировых запасов алмазов — Минприроды
0
113
12:20 18.04.2025
Рост средств населения в банках РФ в марте несколько замедлился — ЦБ
0
143
12:05 18.04.2025
Уиткофф встретится с главой израильской разведки накануне переговоров с Ираном — Axios
0
163
11:32 18.04.2025
США пока не готовы обсуждать детали гарантий безопасности Украины — Рубио
0
207
11:22 18.04.2025
Сбер выдал кредиты застройщикам на 1,4 триллиона рублей с помощью искусственного интеллекта
0
210
11:20 18.04.2025
США и Украина намерены завершить работу по соглашению о недрах к 26 апреля — кабмин
0
210
11:05 18.04.2025
США хотят достичь перемирия на Украине в течение нескольких недель — Bloomberg
0
256
11:00 18.04.2025
Киев перебросил под Кременную в ЛНР женщин-диверсантов — Марочко
0
249

Возврат к списку