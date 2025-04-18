Отмена санкций ЕС против России зависит от его участия в переговорах по Украине — Рубио

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС должны быть вовлечены в переговоры по урегулированию на Украине, чтобы отмена европейских санкций могла стать частью итогового соглашения о мире, заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам во французском аэропорту Ле-Бурже по итогам переговоров с французскими и британскими властями в Париже.

«Часть санкций против России <…> — санкции, которые ввел ЕС. Мы не можем их отменить, — сказал Рубио. — Поэтому они [страны Евросоюза] должны быть вовлечены [в переговоры], если это [снятие санкций] когда-либо станет частью сделки».