Отмена санкций ЕС против России зависит от его участия в переговорах по Украине — Рубио
12:00 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны ЕС должны быть вовлечены в переговоры по урегулированию на Украине, чтобы отмена европейских санкций могла стать частью итогового соглашения о мире, заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам во французском аэропорту Ле-Бурже по итогам переговоров с французскими и британскими властями в Париже.
«Часть санкций против России <…> — санкции, которые ввел ЕС. Мы не можем их отменить, — сказал Рубио. — Поэтому они [страны Евросоюза] должны быть вовлечены [в переговоры], если это [снятие санкций] когда-либо станет частью сделки».
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