Украина получит от Японии около $3 млрд за счет доходов от активов РФ, утверждают в Киеве
17:00 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев получит от Токио около $3 млрд по программе экстренного кредитования ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) за счет доходов от замороженных активов РФ. Об этом сообщило Министерство финансов Украины на своем сайте.
Министр финансов Украины Сергей Марченко и чрезвычайный и полномочный посол Японии на Украине Масаши Накагоме подписали соглашение, согласно которому Киев получит кредит по программе G7 ERA. «[Соглашение] предусматривает предоставление Украине кредита в объеме до 471,9 млрд японских иен (около $3 млрд)», — говорится в сообщении ведомства.
В Минфине добавили, что финансирование предоставляется на 30 лет. Марченко сообщил, что за три последних года Япония уже выделила Украине более $8,5 млрд.
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