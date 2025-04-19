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Зеленский обвиняет Китай в помощи России из-за проблем на поле боя — эксперт КНР

09:00 19.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспочвенные обвинения Владимира Зеленского в адрес КНР по поводу военных поставок российской стороне объясняются неблагоприятной для ВСУ ситуацией. Такую точку зрения высказал авторитетный китайский эксперт по военной проблематике Сун Чжунпин.

«Первопричиной подобных обвинений может быть неблагоприятная для Украины ситуация на поле боя», — приводит газета Global Times мнение Сун Чжунпина, который прокомментировал заявление Зеленского о снабжении Китаем России «оружием и порохом». Как отметил китайский эксперт, Пекин строго контролирует экспорт как вооружений, так и прочей продукции, которая может использоваться при нанесении ударов.

«Правительство Китая уже давно четко разъяснило, что не будет поставлять оружие или любые предметы двойного назначения, включая порох, ни одной из сторон российско-украинского конфликта. Сун Чжунпин напомнил, что руководство КНР занимает по проблеме Украины последовательную и неизменную позицию.

Как полагает аналитик Центра учебной подготовки «Китай — Шанхайская организация сотрудничества» по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн, которого цитирует то же издание, киевский режим испытывает все большее давление и пытается договориться с Вашингтоном о помощи. По словам политолога, сложившаяся ситуация привела к «подобным беспочвенным обвинениям в адрес КНР, поскольку это может быть способом для Украины заручиться большей поддержкой стран Запада».

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