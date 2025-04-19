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Сокращенные с должности совместители смогут получать выплату, пока ищут работу — Минтруд

09:30 19.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому сокращенные на основной работе работники-совместители смогут получать выплату за период предполагаемого трудоустройства. После рассмотрения в правительстве проект будет внесен в Госдуму, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.

«Законопроект прошел общественное обсуждение, одобрен комиссией по законопроектной деятельности и после рассмотрения в правительстве будет внесен в Государственную Думу РФ», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Минтруде, сейчас при сокращении штата или ликвидации организации выплату за период предполагаемого трудоустройства вправе получать работники, которые на момент увольнения и на время трудоустройства не работают по совместительству.

Ведомство предлагает закрепить в Трудовом кодексе такие же права и для работников-совместителей, уволенных с основного места работы в связи с сокращением штата или ликвидацией организации, если такие работники не трудоустроены более одного месяца.

Предполагается, что выплата совместителю будет производиться работодателем в течение второго месяца и далее третьего месяца до трудоустройства сотрудника, если он обратился в службу занятости населения в течение 14 рабочих дней со дня увольнения. «Для работников, уволенных в связи с сокращением или ликвидацией из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, средний месячный заработок станет выплачиваться за второй, третий месяц и, далее, четвертый-шестой месяцы до трудоустройства на тех же условиях обращения в службу занятости», — уточнили в Минтруде.

Законопроект разработан во исполнение решения Конституционного суда РФ.

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