РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 246 на 246
20:00 19.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 246 российских военнослужащих, взамен переданы 246 военнопленных Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«19 апреля текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих. Взамен переданы 246 военнопленных ВСУ. Также, в качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — сказали в ведомстве.
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