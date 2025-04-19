РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 246 на 246

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 246 российских военнослужащих, взамен переданы 246 военнопленных Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«19 апреля текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих. Взамен переданы 246 военнопленных ВСУ. Также, в качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — сказали в ведомстве.