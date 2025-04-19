0
0
175
НОВОСТИ

РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 246 на 246

20:00 19.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 246 российских военнослужащих, взамен переданы 246 военнопленных Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«19 апреля текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих. Взамен переданы 246 военнопленных ВСУ. Также, в качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — сказали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 19.04.2025
Переговоры США и Ирана набирают обороты, «даже маловероятное возможно» — глава МИД Омана
0
65
20:30 19.04.2025
РФ продемонстрировала открытость к переговорам, объявив пасхальное перемирие — NYT
0
140
19:30 19.04.2025
В РФ нужно ликвидировать налоговый режим для самозанятых — глава Superjob
0
271
19:00 19.04.2025
Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования — глава Минпромторга РФ
0
303
18:30 19.04.2025
Киев не станет частью НАТО, это не обсуждается — спецпосланник Трампа
0
356
18:00 19.04.2025
ВС РФ освободили Олешню в Курской области
0
383
17:30 19.04.2025
Путин поручил продумать механизм обратного выкупа для ушедших брендов
0
450
17:00 19.04.2025
Путин объявил пасхальное перемирие
0
521
16:00 19.04.2025
Зеленскому «будет трудно проглотить» предложенный США вариант мирной сделки — WP
0
607
15:00 19.04.2025
Европа инвестирует в производство оружия на Украине на фоне неопределенности с США — WP
0
627

Возврат к списку