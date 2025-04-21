Дуров заявил, что Telegram за свою историю не раскрыл ни байта личных переписок
13:20 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер за 12 лет своей истории не раскрыл ни единого байта приватных переписок.
«За свою 12-летнюю историю Telegram ни разу не раскрыл ни единого байта личных сообщений», — написал Дуров.
Он напомнил, что мессенджер раскрывает только IP-адреса и номера телефонов предполагаемых преступников при наличии судебного ордера. Это делается в соответствии с европейским законом о цифровых услугах.
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