Дуров заявил, что Telegram за свою историю не раскрыл ни байта личных переписок

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер за 12 лет своей истории не раскрыл ни единого байта приватных переписок.

«За свою 12-летнюю историю Telegram ни разу не раскрыл ни единого байта личных сообщений», — написал Дуров.

Он напомнил, что мессенджер раскрывает только IP-адреса и номера телефонов предполагаемых преступников при наличии судебного ордера. Это делается в соответствии с европейским законом о цифровых услугах.