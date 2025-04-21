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НОВОСТИ

Кремль не готов говорить о временных рамках украинского урегулирования

14:00 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль сейчас не готов говорить о временных рамках урегулирования вокруг Украины, президент РФ Владимир Путин открыт к поиску мирного решения конфликта. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что он надеется, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе.

«Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования», — сказал Песков.

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