На Украине признали, что де-факто закупают у Европы российский газ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине для прохождения следующего отопительного сезона необходимо закупить на европейском рынке порядка 4,5-6 млрд кубометров газа, причем часть этого объема неизбежно окажется российского происхождения. Об этом заявил депутат Верховной рады, первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко.

«Европа — это единый газовый рынок, и там действует принцип замещения. Мы не знаем, какой газ мы де-факто покупаем. Я могу вас разочаровать: мы, возможно, и российский газ [получаем], не возможно, а точно покупаем и российский раз, который поступает через „Турецкий поток“ и идет, например, в Сербию, в Венгрию. <…>. Происхождение молекул мы не можем определить», — заявил Кучеренко. По его словам, теоретически возможно, что на Украину через польские терминалы будет поступать и американский сжиженный газ.

Он пояснил, что Украине для следующего сезона потребуется порядка 4,5-6 млрд кубометров газа, причем этот объем необходимо законтрактовать сейчас. По словам депутата, на данный момент главная проблема «Нафогаза Украины» — это поиск средств, так как ожидать, что цены на европейском газовом рынке снизятся, не приходится.

Кучеренко предположил, что «Нафтогаз» будет вынужден повысить отпускные цены на газ для промышленных потребителей. Он напомнил, что в стране действует мораторий на увеличение тарифов на газ, отопление и горячую воду для населения, однако, считает зампред парламентского комитета, правительство вскоре может обратиться в Раду с предложением отменить или изменить условия этого моратория.