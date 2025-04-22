Хуситы с марта от ударов США потеряли до 600 человек - СМИ

11:32 Источник: Интерфакс

Йеменские мятежники-хуситы с марта понесли потери не менее чем в 500 человек в ходе ударов США по Йемену, сообщает во вторник "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники, ознакомленные с данными разведки.

"Последние на данный момент оценки показывают, что убиты 500 - 600 бойцов хуситов, многие из них - высокопоставленные фигуры, в том числе операторы ракетных систем и эксперты по беспилотникам", - информирует телеканал.

Источники утверждали, что удары США полностью уничтожили ряд тренировочных лагерей хуситов. Один собеседник телеканала отметил, что число погибших, скорее всего, возрастет, поскольку США расширяют зону военных операций в Йемене.

Также источники заверили, что удары США серьезно ослабили ПВО хуситов и другой их военный потенциал.

Ранее в американских СМИ появлялась информация, что возможно, идет подготовка к наземной операции против мятежников. В свою очередь, по данным "Аль-Арабийи", нынешние авиаудары являются частью многоэтапного плана, который должен подготовить почву для потенциального наступления йеменских правительственных войск на хуситов.