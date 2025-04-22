Хуситы с марта от ударов США потеряли до 600 человек - СМИ
11:32 22.04.2025 Источник: Интерфакс
Йеменские мятежники-хуситы с марта понесли потери не менее чем в 500 человек в ходе ударов США по Йемену, сообщает во вторник "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники, ознакомленные с данными разведки.
"Последние на данный момент оценки показывают, что убиты 500 - 600 бойцов хуситов, многие из них - высокопоставленные фигуры, в том числе операторы ракетных систем и эксперты по беспилотникам", - информирует телеканал.
Источники утверждали, что удары США полностью уничтожили ряд тренировочных лагерей хуситов. Один собеседник телеканала отметил, что число погибших, скорее всего, возрастет, поскольку США расширяют зону военных операций в Йемене.
Также источники заверили, что удары США серьезно ослабили ПВО хуситов и другой их военный потенциал.
Ранее в американских СМИ появлялась информация, что возможно, идет подготовка к наземной операции против мятежников. В свою очередь, по данным "Аль-Арабийи", нынешние авиаудары являются частью многоэтапного плана, который должен подготовить почву для потенциального наступления йеменских правительственных войск на хуситов.
Новости
- 12:05 22.04.2025
- Очередь машин на въезд в Польшу через границу Белоруссии за сутки выросла в 8 раз
- 12:00 22.04.2025
- За последние годы в сеть попали данные всех экономически активных россиян — эксперт
- 11:35 22.04.2025
- Власти Москвы взяли на контроль ситуацию с избиением ученика в школе
- 11:20 22.04.2025
- На Украине признали, что де-факто закупают у Европы российский газ
- 11:05 22.04.2025
- Распад ближайшего окружения главы Пентагона вызывает тревогу у чиновников — WP
- 11:00 22.04.2025
- Хуснуллин отметил дефицит средств в сфере ЖКХ в России
- 10:32 22.04.2025
- Командир исламистских сил ликвидирован при ударе израильского БПЛА в Ливане — ТВ
- 10:20 22.04.2025
- Власти Австралии пытаются оправдаться за отстрел свыше 700 коал
- 10:08 22.04.2025
- Солдаты ВСУ подорвали исторические строения в монастыре в Горнале
- 10:00 22.04.2025
- Обвиняемой в убийстве детей из Канска проведут психиатрическую экспертизу в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать