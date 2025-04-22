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НОВОСТИ

Запрет на майнинг могут ввести в северной части Карелии, Пензенской области, части Хакасии

16:12 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще три региона просят ввести запрет на майнинг. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики РФ, запрет могут ввести на севере Карелии, в Пензенской области и части Хакасии.

«Речь про три региона: Карелию (ее северную часть), Пензенскую область и Хакасию (часть районов)», — сказали в министерстве. Пока Минэнерго не располагает информацией о том, каким будет запрет — полным или же его будут вводить на период отопительного сезона — с 15 ноября по 15 марта.

Ранее директор департамента развития электроэнергетики министерства энергетики РФ Андрей Максимов сообщил ТАСС, что еще несколько российских регионов выразили интерес к введению запрета на майнинг. Правительство в мае может рассмотреть запрет майнинга в ряде субъектов, в том числе в Хакасии, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера России Александра Новака.

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