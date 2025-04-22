Запрет на майнинг могут ввести в северной части Карелии, Пензенской области, части Хакасии
16:12 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еще три региона просят ввести запрет на майнинг. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики РФ, запрет могут ввести на севере Карелии, в Пензенской области и части Хакасии.
«Речь про три региона: Карелию (ее северную часть), Пензенскую область и Хакасию (часть районов)», — сказали в министерстве. Пока Минэнерго не располагает информацией о том, каким будет запрет — полным или же его будут вводить на период отопительного сезона — с 15 ноября по 15 марта.
Ранее директор департамента развития электроэнергетики министерства энергетики РФ Андрей Максимов сообщил ТАСС, что еще несколько российских регионов выразили интерес к введению запрета на майнинг. Правительство в мае может рассмотреть запрет майнинга в ряде субъектов, в том числе в Хакасии, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера России Александра Новака.
НОВОСТИ
- 16:32 22.04.2025
- Председателю Народного собрания Гагаузии запретили выезд из Молдавии на два месяца
- 16:25 22.04.2025
- «Бессмертный полк онлайн» пройдет по-новому
- 16:00 22.04.2025
- Украинский конфликт научил Россию противостоять западному вооружению — военачальник НАТО
- 15:32 22.04.2025
- ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 160 военных и танк
- 15:12 22.04.2025
- Сотрудник зоопарка в Мариуполе погиб после нападения тигра
- 15:00 22.04.2025
- Медведев после жалобы Гашека на его пост рекомендовал тому «аккуратнее переходить дорогу»
- 14:32 22.04.2025
- Новый глава МИД Абхазии призвал Грузию отменить закон об оккупированных территориях
- 14:12 22.04.2025
- ПВО РФ за сутки уничтожила 99 украинских беспилотников
- 14:00 22.04.2025
- Мирные усилия Папы Франциска были отвергнуты Зеленским и НАТО — глава венгерской НПО
- 13:32 22.04.2025
- Запрет на удары по гражданским целям требует их четкого разделения — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать