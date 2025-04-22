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Глава Госдепа США примет участие в переговорах по Украине в Лондоне

19:00 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио отправится в Лондон для участия в среду в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что во встрече в Лондоне, как ожидается, вместе с Рубио будут участвовать спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог. «Я отправляюсь вместе с госсекретарем в Лондон для продолжения этих переговоров», — сказала она в интервью телеканалу Fox Business.

Брюс назвала «очень хорошим знаком» заявление России о готовности к ведению диалога с Украиной.

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