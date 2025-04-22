Путин: На Западе есть еще люди, есть силы, и духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений с РФ
19:10 22.04.2025
Некоторые силы на Западе, в том числе в духовной среде, стараются восстановить отношения с Россией. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече предстоятелями Русской и Сербской православных церквей. В пример он привел Папу Римского Франциска, скончавшегося вчера на 89-м году жизни.
«Вы упоминали о том, что происходит западнее от нас», — сказал Путин, отвечая Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. «Мы все были свидетелями вашей встречи с Папой Римским, который в эти пасхальные дни ушел от нас. Это, мне кажется, тоже говорит о том, что на Западе есть еще люди, есть силы, и духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений», — отметил президент РФ.
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