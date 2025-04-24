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Запад задался целью создать азиатский аналог НАТО — Шойгу

10:20 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны взяли курс на создание азиатского аналога НАТО, при этом пытаясь развалить Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Усилия Запада направлены на формирование в АТР различных закрытых военно-политических объединений — трехсторонний блок США, Японии и Республики Корея и военный блок AUKUS (США, Великобритания и Австралия). Одновременно Лондон, Париж, Оттава, а также Брюссель, настойчиво пытаясь внедриться в асеаноцентричные форматы, продвигают тезис о неспособности АСЕАН адекватно реагировать на вызовы безопасности, — подчеркнул Шойгу. — Запад фактически взял курс на развал организации и, по сути, создание азиатского аналога НАТО».

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