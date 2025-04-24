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Переходный период в мире создает риски глобальной войны — генсек ОДКБ

12:05 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешний переходный период в мире несет риски новой глобальной войны. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов на международной научно-практической конференции «Вклад народов государств — членов ОДКБ в Победу в Великой Отечественной войне» в Центральном музее Вооруженных сил РФ.

«Нынешний переходный период несет в себе риски развязывания новой глобальной войны, — подчеркнул он. — Очевидно, что фактор ядерного оружия и относительно универсальный механизм военной эскалации автоматически придают возможной третьей мировой войне тотальный характер и делает анализ конфликтного потенциала современного мира актуальным и востребованным не только наукой, но и международно-политической практикой».

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