Экс-премьер Польши предложил сделать выборы президента непрямыми
13:00 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр Польши (2001-2004) Лешек Миллер считает, что главу государства мог бы выбирать парламент на совместном заседании обеих его палат (Национальное собрание).
«Конечно [к этому стоит вернуться]. В межвоенной Польше (Вторая Польская республика с 1918 по 1939 годы — прим. ТАСС) ни разу президент не избирался всенародным голосованием. Благодаря этому мы избежали различных компрометирующих ситуаций», — ответил Миллер на соответствующий вопрос ведущего радиостанции Radio Zet. По словам бывшего премьера, современная система избрания главы государства не работает и вводит избирателей в заблуждение. «Когда я слышу, о чем говорят кандидаты, 60-70% из них рассказывают о компетенциях, которых нет у президента. Они вводят в заблуждение миллионы избирателей», — подчеркнул он.
Президент Польши избирается на пять лет на всеобщих прямых выборах по системе абсолютного большинства (победителем признается кандидат, получивший 50%+1 голос).
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