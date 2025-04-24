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НОВОСТИ

Экс-премьер Польши предложил сделать выборы президента непрямыми

13:00 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Польши (2001-2004) Лешек Миллер считает, что главу государства мог бы выбирать парламент на совместном заседании обеих его палат (Национальное собрание).

«Конечно [к этому стоит вернуться]. В межвоенной Польше (Вторая Польская республика с 1918 по 1939 годы — прим. ТАСС) ни разу президент не избирался всенародным голосованием. Благодаря этому мы избежали различных компрометирующих ситуаций», — ответил Миллер на соответствующий вопрос ведущего радиостанции Radio Zet. По словам бывшего премьера, современная система избрания главы государства не работает и вводит избирателей в заблуждение. «Когда я слышу, о чем говорят кандидаты, 60-70% из них рассказывают о компетенциях, которых нет у президента. Они вводят в заблуждение миллионы избирателей», — подчеркнул он.

Президент Польши избирается на пять лет на всеобщих прямых выборах по системе абсолютного большинства (победителем признается кандидат, получивший 50%+1 голос).

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