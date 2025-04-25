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Российская экономика демонстрирует стабильный рост — Оверчук

09:20 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика России демонстрирует стабильный рост, подкрепленный в том числе интеграцией с крупными торговыми партнерами и успешным импортозамещением. Об этом говорится в тексте заявления заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука, распространенном на 111-м заседании членов Комитета по развитию Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

«Российская экономика продолжает демонстрировать стабильный рост, подкрепленный уверенным потребительским спросом, благоприятной обстановкой в бизнесе, усилением экономической интеграции с крупными торговыми партнерами и успешным импортозамещением», — отметил Оверчук.

Как следует из его заявления, рост ВВП России в прошлом году «превысил изначальные ожидания и достиг 4,1%», а прогноз его роста на текущий год составляет 2,5%. При этом реальные доходы россиян выросли на 8,4% в 2024 году, а число людей, живущих за чертой бедности, сократилось на 1,7 млн человек.

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