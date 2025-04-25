В парламенте Эстонии допускают, что вновь примут законопроект против ЭПХЦ
10:32 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер социал-демократов в Рийгикогу (парламенте) Эстонии и экс-глава МВД Лаури Ляэнеметс допустил, что депутаты вновь могут принять поправки к законодательству, направленные против Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ).
Согласно конституции Эстонии, если президент отказывается утверждать закон, парламент может вновь его принять без изменений. В этом случае глава государства либо подписывает документ, либо обращается в Государственный суд с предложением признать его противоречащим конституции.
«Теперь будем обсуждать и решать в Рийгикогу, будем ли вносить изменения в документ или снова в прежнем виде направим президенту [Эстонии Алару Карису] для провозглашения», — заявил Ляэнеметс порталу национального гостелерадио ERR. Законодатель отметил, что удивлен решением президента отказаться утвердить поправки к закону о церквях и приходах, так как на этапе их подготовки велись консультации с канцелярией главы государства.
Ранее эстонский президент не утвердил принятые депутатами поправки к закону о церквях, указав, что они не соответствуют конституции страны, и отправил законопроект на повторное рассмотрение в парламент. Эти изменения закона обязывают ЭПХЦ изменить свой устав, выйдя из подчинения Московского патриархата. В противном случае через два месяца МВД Эстонии сможет подать в суд для ликвидации православных приходов как юридических лиц.
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