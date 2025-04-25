Сегодняшняя встреча Путина и Уиткоффа пришлась на дату 80-й годовщины встречи на Эльбе
18:12 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин завершил встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Она проходила в Кремле и продлилась три часа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла в частности о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины. ... Беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов», — сказал он.,
Кремль считает символичным, что беседа президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Кремле прошла в годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Символично, что сегодняшняя встреча состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск», — сказал Ушаков, подчеркнув, что то событие «символизирует боевое союзничество двух стран в борьбе с нацизмом».
НОВОСТИ
- 17:40 25.04.2025
- 13% украинцев планируют покинуть родину в течение полугода — исследование
- 17:12 25.04.2025
- Вероятность повышения ключевой ставки снизилась — Набиуллина
- 17:00 25.04.2025
- США не устанавливают крайний срок на переговорах по Украине — Трамп
- 16:32 25.04.2025
- РФ надо перестать «по старинке» тянуть газопроводы внутри страны и перейти на СПГ — Шойгу
- 16:12 25.04.2025
- Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
- 16:00 25.04.2025
- Трамп не останавливал Израиль от ударов по Ирану — Time
- 15:32 25.04.2025
- ВСУ на курском направлении за сутки потеряли более 160 военных
- 15:12 25.04.2025
- Трамп заявил об «очень хороших переговорах» с РФ
- 15:00 25.04.2025
- Трамп заявил, что обсуждает с РФ только Украину
- 14:32 25.04.2025
- Путин принимает Уиткоффа в Кремле, сообщил Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать