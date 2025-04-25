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Сегодняшняя встреча Путина и Уиткоффа пришлась на дату 80-й годовщины встречи на Эльбе

18:12 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин завершил встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Она проходила в Кремле и продлилась три часа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла в частности о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины. ... Беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов», — сказал он.,

Кремль считает символичным, что беседа президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Кремле прошла в годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Символично, что сегодняшняя встреча состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск», — сказал Ушаков, подчеркнув, что то событие «символизирует боевое союзничество двух стран в борьбе с нацизмом».

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