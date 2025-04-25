Генсек ООН на празднование 80-летия Победы в Москву не поедет
20:20 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не сможет посетить Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Нет, генеральный секретарь не сможет посетить празднования», — сказал Дюжаррик в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ожидает, что генсек ООН приедет в Москву на 9 Мая.
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