Генсек ООН на празднование 80-летия Победы в Москву не поедет

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не сможет посетить Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Нет, генеральный секретарь не сможет посетить празднования», — сказал Дюжаррик в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ожидает, что генсек ООН приедет в Москву на 9 Мая.