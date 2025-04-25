Сергунина: «Орион» на ВДНХ стал обладателем премии «Парки России»

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Москвовский тематический парк «Орион» стал лауреатом национальной премии «Парки России». По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, пространство, расположенное на ВДНХ, заняло первое место в категории «Парк года», в номинации «Парк развлечений». Награждение состоялось в столице РФ в ходе V Международной выставки-конференции Park Season Expo.

"В этом сезоне в “Орионе” работает уже 10 аттракционов. Согласно принятой стратегии, до 2030 года их число вырастет более чем в три раза», — сообщила Сергунина.

В парке «Орион» работают аттракционы, детские площадки, благоустроенные зоны, гастрономические точки. Там можно увидеть интерактивные спектакли в Театре сказок и проехать на «Лунном экспрессе», а также на канатной дороге «Воздушный трамвай», самой длинной в столице. Кабинки, напоминающие космолеты аппараты из книг Кира Булычева, везут пассажирова на высоте 32 метра, благодаря чему можно увидеть знаменитые объекты ВДНХ, например, как фонтан «Дружба народов», павильоны № 1 «Центральный» и «Рабочий и колхозница».