США сократили помощь Украине в сфере кибербезопасности - Bloomberg

11:00 Источник: Интерфакс

Соединенные Штаты сократили помощь Украине в области кибербезопасности в рамках замораживания глобальной помощи со стороны США, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, "контракты с десятками людей, находящихся на Украине и в США, которые оказывали техническую помощь в области кибербезопасности на сотнях объектов по всей (...) стране, были аннулированы или приостановлены".

Кроме того, компьютерное оборудование и программное обеспечение, предназначенное для безопасности инфраструктуры Украины, не были доставлены.

Bloomberg напоминает, что только за последние пять лет Агентство международного развития США (USAID) выделило более $200 млн на помощь Украине в области кибербезопасности. Агентство национальной безопасности и киберкомандование США также оказывали помощь.

Как уточняет Bloomberg, американская помощь в области кибербезопасности включала поддержку специалистов, обучение, предоставление оборудования и программного обеспечения организациям по всей Украине.