США сократили помощь Украине в сфере кибербезопасности - Bloomberg
11:00 26.04.2025 Источник: Интерфакс
Соединенные Штаты сократили помощь Украине в области кибербезопасности в рамках замораживания глобальной помощи со стороны США, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, "контракты с десятками людей, находящихся на Украине и в США, которые оказывали техническую помощь в области кибербезопасности на сотнях объектов по всей (...) стране, были аннулированы или приостановлены".
Кроме того, компьютерное оборудование и программное обеспечение, предназначенное для безопасности инфраструктуры Украины, не были доставлены.
Bloomberg напоминает, что только за последние пять лет Агентство международного развития США (USAID) выделило более $200 млн на помощь Украине в области кибербезопасности. Агентство национальной безопасности и киберкомандование США также оказывали помощь.
Как уточняет Bloomberg, американская помощь в области кибербезопасности включала поддержку специалистов, обучение, предоставление оборудования и программного обеспечения организациям по всей Украине.
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