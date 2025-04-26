В ЦРУ подтвердили гибель сына замдиректора ведомства в боях на Украине — NBC News
15:00 26.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сын замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Глосс погиб в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил неназванный представитель ведомства телеканалу NBC News.
По словам сотрудника ЦРУ, 21-летний Глосс погиб весной 2024 года, «сражаясь в ходе конфликта на Украине». Мать Глосса Джулиан Галлина с февраля того же года занимает должность заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям.
В ведомстве не уточнили, за какую из сторон конфликта воевал Глосс. «ЦРУ считает смерть Майкла частным делом семьи Глосс, а не вопросом национальной безопасности», — добавил представитель ведомства.
В свою очередь отец Майкла Ларри Глосс заявил газете The Washington Post, что его сын погиб на территории Донецкой Народной Республики. Он утверждает, что молодой человек сражался на стороне России против ВСУ. «Для нас стало полной неожиданностью, что он был каким-либо образом связан с российскими вооруженными силами», — приводит газета слова отца погибшего американца.
По его утверждению, из выданного в РФ свидетельства о смерти следует, что Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года. Он был похоронен в декабре после того, как его останки были переданы родным, отмечает The Washington Post.
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