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Все оставшиеся в Курской области одиночные группы противника скоро будут уничтожены – из доклада Путину

11:00 27.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев доложил напрямую президенту РФ Владимиру Путину, что все оставшиеся одиночные и разрозненные группы ВСУ в Курской области будут уничтожены в ближайшее время.

«Товарищ верховный главнокомандующий, в настоящий момент овладели населенным пунктом Горналь, закрепились на улицах населенного пункта. Населенный пункт находится полностью под нашим контролем, осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь, а также от населенного пункта Гуево. В ближайшее время все одиночные и разрозненные группы противника будут уничтожены», — сказал временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морской пехоты в ходе доклада президенту, который показали в репортаже Первого канала.

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