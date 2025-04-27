The Sun с помощью специалиста выяснила, что говорилось на видео встречи Трампа и Зеленского в Ватикане

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп сказал французскому коллеге Эмманюэлю Макрону удалиться перед тем, как начать диалог с Владимиром Зеленским перед похоронами Папы Римского Франциска в Ватикане. С таким утверждением выступила газета The Sun.

Ранее было опубликовано видео, на котором запечатлен момент встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского перед церемонией похорон Папы Римского Франциска. В кадре находятся три стула, один из которых уносят ватиканские служащие. Затем в кадр попадает Макрон. Далее между ним и американским лидером происходит короткий диалог. Видеоряд оканчивается разговором Трампа и Зеленского, в самом ролике звук отсутствует.

The Sun сообщила, что привлекла для расшифровки видеозаписи специалиста по профессиональному чтению по губам. «Он (Трамп — прим. ТАСС) говорит Макрону: „<…> мне нужно, чтобы ты оказал мне услугу, тебе не следует быть здесь“, — приводит слова эксперта газета.

Специалист также проанализировала видео самого разговора Трампа и Зеленского. «Я бы хотел, чтобы вы сделали это, но не таким образом», — цитирует эксперт высказывание главы киевского режима. По ее сведениям, Трамп в ответ назвал предложение Зеленского «очень интересной стратегией».