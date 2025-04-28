Территория европейской России с высокой пожароопасностью сократилась в 10 раз — Вильфанд

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Территория европейской части России, занятая высоким классом пожарной опасности, из-за понижения температуры сократилась в 10 раз. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На европейской территории России, где была аномально жаркая погода, начиная от Московской области и южнее, вся европейская территория была занята четвертым, а кое-где даже пятым классом пожарной опасности. Сейчас она сократилась примерно в 10 раз, потому что понижение температуры произошло», — сказал он.

Вильфанд отметил, что очаги высокого класса пожарной опасности в течение этой недели останутся в некоторых регионах юга европейской России, несмотря на понижение температуры.