Территория европейской России с высокой пожароопасностью сократилась в 10 раз — Вильфанд
10:32 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Территория европейской части России, занятая высоким классом пожарной опасности, из-за понижения температуры сократилась в 10 раз. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На европейской территории России, где была аномально жаркая погода, начиная от Московской области и южнее, вся европейская территория была занята четвертым, а кое-где даже пятым классом пожарной опасности. Сейчас она сократилась примерно в 10 раз, потому что понижение температуры произошло», — сказал он.
Вильфанд отметил, что очаги высокого класса пожарной опасности в течение этой недели останутся в некоторых регионах юга европейской России, несмотря на понижение температуры.
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