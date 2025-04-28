Более 40% россиян видят основания ожидать повышения уровня жизни в РФ в течение ближайших трех-пяти лет - опрос

12:32 Источник: Интерфакс

Реальные основания рассчитывать на улучшение уровня и качества жизни в России в период ближайших трех-пяти лет видят 42% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Наиболее оптимистичными в этом плане оказались респонденты 18-30 лет, среди которых в улучшении данных показателей не сомневается каждый второй (51%), свидетельствуют результаты исследования.

Согласно опросу, почти каждый четвертый (24%) полагает, что условия жизни в стране сохранятся на нынешнем уровне; чаще всех так считают сограждане в возрасте от 31 года до 45 лет (27%).

Ухудшения этих показателей ожидает каждый десятый опрошенный (10%); среди сограждан 46-60 лет эта доля составляет 12%, отмечают социологи.

По данным ФОМ, оставшиеся 24% респондентов затрудняются что-либо предположить.

Что касается ожиданий по изменению уровня и качества жизни на данный период для себя лично, то, согласно опросу, улучшений ждет почти каждый второй (47%), а среди респондентов до 30 лет эта доля составляет 70%.