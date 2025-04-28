Несколько стран Западной Европы стоят за главными конфликтами последних 300 лет — Нарышкин
16:12 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Узкий круг западноевропейских держав стоит за всеми крупными военными конфликтами за последние 300 лет, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
«Предстоящее празднование 80-летия Великой Победы побуждает нас осмыслить эти процессы с опорой на исторический опыт и попытаться сформулировать определенные выводы, — сказал он. — Один из них заключается в том, что источником всех самых крупных военных конфликтов последних трех столетий является узкий круг едва ли ни одних и тех же западноевропейских держав».
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