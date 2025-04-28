Сырский заявил о сложной обстановке и предложил активизировать набор в ВСУ с 18 лет

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал сложной обстановку на поле боя и предложил активнее привлекать на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет.

В понедельник главком провел совещание по вопросам подготовки военнослужащих, на котором указал на «сложную оперативную обстановку» и отметил необходимость усиливать подготовку личного состава. В частности, обсуждался вопрос привлечения на службу мужчин младше мобилизационного возраста. «Отдельное внимание уделил реализации экспериментального проекта по привлечению к службе в вооруженных силах граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Усиливаем работу над повышением мотивации будущих молодых контрактников. В проекте принимают участие уже 24 бригады ВСУ», — написал он в своем телеграм-канале.