0
0
134
НОВОСТИ

Сырский заявил о сложной обстановке и предложил активизировать набор в ВСУ с 18 лет

17:12 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал сложной обстановку на поле боя и предложил активнее привлекать на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет.

В понедельник главком провел совещание по вопросам подготовки военнослужащих, на котором указал на «сложную оперативную обстановку» и отметил необходимость усиливать подготовку личного состава. В частности, обсуждался вопрос привлечения на службу мужчин младше мобилизационного возраста. «Отдельное внимание уделил реализации экспериментального проекта по привлечению к службе в вооруженных силах граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Усиливаем работу над повышением мотивации будущих молодых контрактников. В проекте принимают участие уже 24 бригады ВСУ», — написал он в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 28.04.2025
Глава Минобороны Пакистана считает вторжение Индии неизбежным
0
77
17:32 28.04.2025
США хотят постоянного прекращения огня на Украине, пока настроены оптимистично — Белый дом
0
152
17:00 28.04.2025
ЦБ РФ почти готов к выпуску цифровых рублей — Силуанов
0
204
16:35 28.04.2025
Нейросети Сбера GigaChat исполняется два года
0
236
16:32 28.04.2025
Венгрия не будет разрывать экономические связи с Китаем под давлением США — Минэкономики
0
241
16:12 28.04.2025
Несколько стран Западной Европы стоят за главными конфликтами последних 300 лет — Нарышкин
0
302
16:00 28.04.2025
Сегодня наблюдаются недопустимые попытки переосмыслить принципы устава ООН — Медведев
0
282
15:32 28.04.2025
РФ существенно обгоняет Запад по росту экономики — Мишустин
0
319
15:12 28.04.2025
Украина закупит около 1 млрд кубометров газа на деньги Европы
0
358
15:00 28.04.2025
РФ втрое нарастила выпуск собственных беспилотников — Мишустин
0
358

Возврат к списку