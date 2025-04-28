Армения не намерена обострять или разрывать отношения с Россией — Пашинян

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения Армении и России основаны на взаимных интересах, Ереван не намерен обострять или разрывать отношения с Москвой. Об этом в Таллине на пресс-конференции с эстонским коллегой Кристеном Михалом, которую транслировали армянские телеканалы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Отношения Армении и России основаны и будут основаны на взаимных интересах. Но я хотел бы быть очень четким, зачастую и в Армении звучат выражения, которые неправильно отражают реальность, по моему мнению. У нас вовсе нет намерений обострять, разрывать или портить отношений с Россией. Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами», — сказал он.