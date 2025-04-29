Истребитель упал с авианосца ВМС США в Красное море из-за атаки хуситов — CNN
09:32 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Атака хуситов стала причиной падения истребителя с американского авианосца USS Harry S. Truman в Красное море. Об этом говорится в сообщении телеканала CNN.
«По словам чиновника США, предварительная информация говорит о том, что авианосец сделал резкий маневр, чтобы увернуться от огня со стороны хуситов», — сообщает телеканал. Отмечается, что один член экипажа получил небольшое ранение.
По словам еще одного представителя США, истребитель F/A-18E Super Hornet затонул. Его стоимость превышает $60 млн.
Ранее хуситы заявили об атаке на авианосец США Harry Truman в ответ на удары по Йемену. Как заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа, атака на авианосную группу США была осуществлена с применением крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников.
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