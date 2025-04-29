Пошлины Трампа стали подарком для Си Цзиньпина — редколлегия WSJ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт товаров стало настоящим подарком для Китая, поскольку тарифы подорвали авторитет Вашингтона на мировой арене. Такое мнение содержится в редакционной статье газеты The Wall Street Journal (WSJ).

«Будет ошибкой полагать, что пошлины нанесли ущерб только внутренней политике. Нападки на друзей и врагов подорвали уверенность мира в надежности США, — убеждены авторы материала. — Китай уже пользуется этим и „обхаживает“ союзников США как более надежный гигантский рынок. <…> Пошлины Трампа в отношении союзников — это настоящий подарок [лидеру КНР] Си Цзиньпину».

Редакционная коллегия издания предупреждает, что заключить новые торговые договоренности будет не так просто, в связи с чем последствия введения пошлин угрожают «погубить второй президентский срок» Трампа. «Вторые президентские сроки редко бывают успешными, и, судя по первым ста дням Дональда Трампа, с ним будет то же. Президенту необходимо устроить масштабную перезагрузку, если он хочет спасти свои заключительные годы [на посту главы государства] от экономических и внешнеполитических потрясений, которые он спровоцировал», — отмечается в материале.

«Его выбрали, чтобы он взял под контроль инфляцию и добился роста реальных доходов населения, однако пошлины приводят к противоположному [результату]. <…> Пошлины стали крупнейшим потрясением в сфере экономической политики с тех пор, как в 1971 году [37-й президент США] Ричард Никсон подорвал Бреттон-Вудскую [валютную систему], спровоцировав инфляцию», — считает редколлегия The Wall Street Journal.